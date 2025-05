Vertice Nato a Napoli scatta la protesta dei movimenti | in piazza il 26 maggio

Vertice Nato per la sicurezza nel Mediterraneo, scatta la protesta a Napoli. Pacifisti, rete Pro Palestina, centri sociali, movimenti antagonisti. Una galassia di sigle è pronta a mobilitarsi contro la riunione dell'Alleanza atlantica, in programma il 26 e 27 maggio in città. La manifestazione è indetta il 26 maggio (ore 16.30), in piazza del Gesù. In vista dell'appuntamento, è in corso una serie di assemblee. E dopo quello del 6 maggio alla Federico II, stamattina un altro incontro pubblico è andato in scena a Materdei. Decine di attivisti si sono riuniti in piazza Scipione Ammirato, in occasione della "Festa del friariello 2025"."L'indizione di un Summit "per la sicurezza del Mediterraneo", allargato alle delegazioni di paesi quali Libia e Israele – contestano -, è semplicemente un ossimoro".

