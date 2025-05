Verso Pescara-Catania divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia

In vista della gara Pescara-Catania, in programma mercoledì 14 maggio con inizio alle ore 20.00 allo stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia" e valevole per il ritorno del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale del campionato Serie C NOW 20242025, il Prefetto della Provincia di Pescara ha. 🔗Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Verso Pescara-Catania, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia

In vista della gara Potenza-Catania, in programma domenica 27 aprile alle ore 20.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la trentottesima giornata del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti... 🔗cataniatoday.it

La prefetta di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania per l'incontro Trapani- Catania, valevole per il campionato di serie C - Girone C in programma domenica 30 marzo presso lo stadio provinciale di Erice Casa Santa. Il... 🔗cataniatoday.it

In vista della gara Catania-Avellino, in programma domenica 6 aprile alle ore 19.30 al “Massimino” e valevole per la trentacinquesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti... 🔗cataniatoday.it

Verso Catania-Pescara, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi abruzzesi - Il prefetto di Catania ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Massimino e il divieto di vendita di tutti i settori per i residenti della regione Abruzzo ... 🔗cataniatoday.it