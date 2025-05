Verona Juve Primavera 0-0 LIVE | Agbonifo ci prova da calcio piazzato palla sul fondo

VeronaJuvePrimaveraLIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di campionato 202425La JuvePrimavera si gioca l’accesso ai playoff nella sfida contro il Verona dopo la bella vittoria contro il Sassuolo segue LIVE il match.VeronaJuvePrimavera 0-0: sintesi e moviola1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida!8? Fase di studio – Prime battute in cui le due squadre provano a studiarsi in cerca del giusto varco per colpire14? calcio d’angolo per il Verona – La squadra di casa si conquista un calcio d’angolo16? Tiro Dalla Riva – Ottima azione del Verona, finalizzata non a dovere dal capitano della formazione di casa. palla alta18? Conclusione Vermesan – Conclusione masticata che si spegne sul fondo, bianconeri ora in affanno25? Ci prova Dalla Riva – Traversone dalla trequarti completamente fuori misura, palla che torna in possesso della squadra di Magnanelli28? Colpo di testa Rizzo – Girata in arretramento debole, nessun problema per Magro nel bloccare la sfera31? Verde salvifico – Chiusura fondamentale sull’iniziativa del Verona, ha letteralmente salvato la Juve qui37? Primo ammonito – Giallo per Dalla Riva per intervento in ritardo su Pugno, ammonizione inevitabile42? Pugno pericoloso – Ottima ripartenza da parte della Juve con Ripani che serve sulla corsa Pugno. 🔗Juventusnews24.com

