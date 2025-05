Ventimila nuove case in dieci anni | il piano di Legacoop per l’housing

Ventimila nuovi alloggi in diecianni. È il piano elaborato da Legacoop insieme ad Area Proxima, per dare seguito alle indicazioni dell'Unione europea in materia di crisi abitativa e presentato .

