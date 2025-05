Venti chili di droga sul tetto smantellato market dello spaccio fra Crema e Treviglio | pusher arrestato

Crema (Cremona) – Aveva cercato di nascondere parte dei quasi Ventichili di cocaina, hashish e marijuana che aveva in casa mettendoli sul tetto all’interno di una borsa ma gli agenti della Polizia del commissariato di Crema e di Treviglio hanno scoperto il “supermercato“ della droga che un Ventitreenne aveva allestito nella sua abitazione di un paese in provincia di Bergamo, nella zona di Treviglio. Il pusher, finito in manette, secondo gli inquirenti, riforniva il “mercato“ non solo della Bergamasca ma anche del Cremasco. I poliziotti sono riusciti a pizzicare lo spacciatore seguendo alcune persone note per il consumo di di sostanze stupefacenti: una volta capito il luogo dove avveniva lo scambio soldi-droga, gli uomini delle due questure hanno effettuato diversi appostamenti che hanno confermato il viavai di persone e auto che entravano nel cortile dove abitava il 23enne per poi uscire poco dopo. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Venti chili di droga sul tetto, smantellato market dello spaccio fra Crema e Treviglio: pusher arrestato

