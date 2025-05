ROMA (ITALPRESS) – Un gol di Vecino al 96? fissa sull’1-1 il punteggio dello scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus. all’Olimpico la squadra bianconera passa in vantaggio con un gol di Kolo Muani, ma gioca più di mezz’ora in 10 a causa di una condotta violenta di Kalulu e crolla nel recupero dopo il lungo assedio biancoceleste.Un copione indicativo di una tensione palpabile: per la prima volta in Serie A, arrivati alle porte della 36esima giornata, c’erano tre squadre con lo stesso numero di punti (63) sopra quota 60. La posta in palio è alta e la partita è a più facce. A partire meglio è la Lazio che dopo due minuti guadagna campo con un’apertura di esterno destro di Guendouzi: Dele-Bashiru entra in area e impegna sul primo palo Di Gregorio.La chance migliore della Juve nel primo tempo capita invece sui piedi di Alberto Costa che al 34? mette a sedere Rovella e calcia col sinistro, ma la palla viene allontanata da Romagnoli prima che finisca tra le braccia di Mandas. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

© Unlimitednews.it - Vecino agguanta la Signora al 96°, all’Olimpico Lazio-Juventus 1-1