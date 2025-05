Vecino a Dazn | Il gol? Ci credo sempre Spero di regalare la Champions alla Lazio dopo averla tolta con l’Inter

Il centrocampista della Lazio, Matias Vecino, ha voluto dire la sua dopo il gol del pareggio segnato contro la JuventusIntervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Lazio Juve, il centrocampista dei biancocelesti Matias Vecino ha voluto dire la sua, commentando la sua rete che ha regalato il pareggio per 1 a 1 alla sua squadra nei minuti di recupero. Lui che non è nuovo alle reti decisive realizzate nei minuti finali, come ricorderanno bene i tifosi dell’Inter. Proprio a questo fa riferimento l’uruguaiano, il quale stavolta spera di regalarealla propria squadra la qualificazione alla prossima Champions League.LE PAROLE DI Vecino – «Ci credosempre. Ho visto che loro erano un po’ stanchi: l’importante è andare sempre anche sulle seconde palle. Qualche anno fa ho tolto la ChampionsallaLazio e ora la posso regalare? Speriamo. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vecino a Dazn: «Il gol? Ci credo sempre. Spero di regalare la Champions alla Lazio dopo averla tolta con l’Inter»

