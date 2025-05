Vaticano un buco da 70 milioni | la voragine minaccia Leone XIV

Cifre ufficiali non ce ne sono. Ma quelle ufficiose sono tutt’altro che rassicuranti. Perché, nonostante la stretta varata da Papa Francesco, le finanze vaticane sono in deficit strutturale da anni. Non a caso a dicembre il Consiglio per l’Economia, presieduto dal cardinale Reinhard Marx, aveva respinto, con l’avallo di Bergoglio, la bozza di bilancio preventivo preparato dalla Segreteria per l’Economia guidata da Maximino Caballero Ledo, proprio perché non prevedeva le sforbiciate alle spese richieste dal Papa. Il via libera è poi arrivato un mese e mezzo fa, ma il ritardo ha di fatto ingessato la gestione finanziaria della Santa Sede per quasi quattro mesi. In ogni caso la gestione oculata di Francesco consentirà al bilancio del Vaticano di chiudere il 2024 con un disavanzo di circa 70 milioni di euro, inferiore alle previsioni che indicavano un rosso di 87 milioni di euro. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vaticano, un buco da 70 milioni: la voragine minaccia Leone XIV

Vaticano in profondo rosso, oltre 70 milioni di deficit: il cruccio del nuovo Papa, i Musei d'oro e il Conclave - Il Conclave sta per iniziare e alle congregazioni generali si delinea il futuro. Alla settima riunione dei cardinali del 30 aprile2025 si è toccato un tema spinoso: le.

