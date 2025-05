Vaticano rimosso comignolo della Cappella Sistina utilizzato per segnalare l’elezione del nuovo Papa

Il comignolodellaCappellaSistina, utilizzato per segnalarel’elezione del nuovoPapa, è stato smantellato dai vigili del fuoco. Intanto fedeli continuano ad affollare Piazza San Pietro in attesa della prima preghiera Regina Coeli di Papa Leone XIV. I cardinali hanno attraversato la piazza per incontrare il pontefice sabato nella Sala Clementina. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Vaticano, rimosso comignolo della Cappella Sistina utilizzato per segnalare l’elezione del nuovo Papa

Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Vaticano, montato il comignolo sulla Cappella Sistina: pronto il camino per le fumate del Conclave che inizierà il 7 maggio 🔗affaritaliani.it

All’esterno della Cappella Sistina è stato montato dai Vigili del Fuoco il comignolo che annuncerà, con la sua fumata bianca, dopo eventuali fumate nere, l’elezione del nuovo Papa. Le operazioni sul tetto sono state effettuate la mattina di venerdì 2 maggio. Sono riprese in Vaticano intorno alle 9 le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Pontefice, dopo la morte di Bergoglio. 🔗lapresse.it

Conclave, in piazza San Pietro i fedeli in attesa della prima fumata

