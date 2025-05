Vasto incendio nella notte a Giovinazzo fiamme domate da quattro squadre di vigili del fuoco

nellanotte tra il 9 e il 10 maggio, intorno alle 4:30, i vigili del fuoco sono stati chiamati per incendio di vegetazione nel comune di Giovinazzo, nei pressi della strada statale 16. Giunti sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte a una situazione apparsa sin da subito ben diversa.

Chiamati per spegnere un incendio di vegetazione nei pressi della strada statale 16, i pompieri hanno lavorato fino alle 11 del mattino per mettere in sicurezza un gazebo ...

Giovinazzo, maxi incendio a due passi dalla statale 16: fiamme alte e vigili del fuoco al lavoro per oltre 6 ore - FOTO

