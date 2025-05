Vasto incendio al centro commerciale Vigili del fuoco sul posto

Istanti di paura a Cassino, dove intorno all'ora di pranzo le fiamme sono divampate nei locali del centrocommerciale Panorama in via Casilina. Il rogo avrebbe interessato un magazzino. Sul posto i Vigili del fuoco, che si stanno occupandpo delle operazioni di spegnimento dell'incendio, e le. 🔗Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Vasto incendio al centro commerciale. Vigili del fuoco sul posto

Vasto incendio a Pomezia, minacciati dalle fiamme anche un liceo artistico e la clinica privata Sant'Anna 🔗notizie.virgilio.it

Incendio al centro commerciale: panico e gente in fuga – Un vasto incendio si è sviluppato oggi, lunedì 17 marzo 2025, intorno alle 11.30, al civico 7 di via Cavour all’interno del Centro Cavour di Pomezia, dove all’interno c’è anche il supermercato Conad. L’allarme è scattato subito e sul posto sono intervenute prontamente diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da una task force di forze dell’ordine per gestire la situazione. 🔗tvzap.it

Un incendio è divampato in un negozio che si trova all'interno di un centro commerciale in via Cavour, a Pomezia. Le fiamme hanno interessato l'attività nella mattinata di lunedì 17 marzo intorno alle 11.Un alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, ben visibile in città. Sul posto i... 🔗romatoday.it

Milano, incendio al carcere Beccaria: vigili del fuoco sul posto

Incendio al centro commerciale. Visibile una densa colonna di fumo - Dalle prime informazioni sembra sia andato a fuoco un magazzino. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco ... 🔗ciociariaoggi.it

Russia, incendio devasta parcheggio di un centro commerciale: forti esplosioni e gente in fuga - Tre esplosioni nel centro direzionale Moskva City avrebbero innescato l'incendio. Le cause esatte del rogo sono ancora in fase di accertamento. 🔗notizie.it

Mosca, auto esplode in un parcheggio: vasto incendio in un centro commerciale - Un incendio ha interessato un'auto nel parcheggio del centro commerciale Afimall City sul lungofiume Presnenskaya a Mosca. Lo ha riferito la Direzione principale della capitale del ministero russo ... 🔗repubblica.it