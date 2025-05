Varese la lite al bar degenera | spunta una pistola e parte un colpo un uomo ferito a una gamba

Varese, 10 maggio 2025 – Una lite in un bar in centro a Varese che degenera. La pistola che spunta e un colpo che parte accidentalmente (almeno questa è la versione ufficiale) e ferisce un uomo a una gamba. Sparatoria a notte fonda, a cavallo fra mercoledì e giovedì 8 maggio, all’interno di locale non lontano dal carcere dei Miogni. A raccontare quel che è successo agli agenti della Questura è la vittima: un marocchino ferito di striscio a una gamba dal proiettile. A raccontare cos’è successo è proprio lui, che non c’entrava nulla con la discussione che nel frattempo era diventata incandescente e che si è trovato suo malgrado coinvolto. spunta un’arma I protagonisti sono tre, fra loro un italiano originario della Calabria. I motivi per cui la discussione si anima fino al punto di degenerare in sparatoria non sono ancora chiari. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, la lite al bar degenera: spunta una pistola e parte un colpo, un uomo ferito a una gamba

