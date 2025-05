Vancouver Whitecaps-Los Angeles FC lunedì 12 maggio 2025 ore 01 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

...sembra inarrestabile, pronta a consolidare la propria leadership. Gli Los Angeles FC, però, non sono da sottovalutare: guidati da Cherundolo, puntano a ribaltare le previsioni e a mettere a segno un colpo importante in trasferta. La dodicesima giornata di MLS promette spettacolo e tensione, con due squadre alla ricerca della vittoria per obiettivi opposti. Chi avrà la meglio?

Dodicesima giornata di gare in MLS che si conclude con la sfida tra la capolista della Western Conference VancouverWhitecaps e i Los Angeles FC di Cherundolo. Per i canadesi di Sorensen partenza sprint: 8 vittorie in 11 gare, le ultime 4 tra campionato e Champions League consecutive, e già 7 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore. Cammino eccellente per una squadra che

