Us Avellino Sounas | Obiettivo raggiunto insieme ora nuove sfide all’orizzonte

Al termine del match contro la Virtus Entella, concluso in parità, Dimitrios Sounas ha preso la parola in conferenza stampa per tracciare un bilancio della stagione dell’Avellino e riflettere sulle prospettive future in vista del ritorno in Serie B.Un traguardo condiviso con tutto il gruppo. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Us Avellino, Sounas: "Obiettivo raggiunto insieme, ora nuove sfide all’orizzonte"

Us Avellino, Sounas: "Obiettivo raggiunto insieme, ora nuove sfide all’orizzonte" - Al termine del match contro la Virtus Entella, concluso in parità, Dimitrios Sounas ha preso la parola in conferenza stampa per tracciare un bilancio della stagione dell’Avellino e riflettere sulle prospettive future in vista del ritorno in Serie B.Un traguardo condiviso con tutto il gruppo... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Avellino-Potenza, Biancolino: "Partita importante, ma non decisiva. Vogliamo raggiungere quell'obiettivo che inseguiamo, Sounas sta bene" - L'Avellino si prepara a tornare in campo per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Raffaele Biancolino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Potenza: "Voglio innanzitutto esprimere le mie condoglianze alla famiglia Evangelista per la perdita del caro... 🔗Leggi su avellinotoday.it

L'Avellino torna in campo, Biancolino ritrova Patierno. Aiello: "Un ultimo passo per raggiungere l'obiettivo" - L’Avellino torna in campo questo pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della partita in programma sabato contro il Sorrento. La squadra di Raffaele Biancolino, dopo una lunga rincorsa, è a un passo dalla promozione in Serie B: con un punto contro i costieri, i lupi possono... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Sounas: "Vittoria sofferta, saranno tutte battaglie da qui alla fine. Contento per il record di gol. Lo dedico a De Cristofaro" - Dimitrios Sounas, match winner di Messina-Avellino, ha parlato a fine gara dopo la vittoria in Sicilia. Queste le sue parole: "Lo avevo detto tempo fa, da qui alla fine, le partite saranno tutte così ... 🔗msn.com

Papa Francesco, a gennaio l’autografo sulla maglia dell’U.S. Avellino - Le immagini, apparse a gennaio sulle pagine social dell’US Avellino, e le foto dell’evento “Un segno di speranza per i Lupi e l’Irpinia!”: “un momento straordinario che resterà nella storia dell’US ... 🔗irpinianews.it