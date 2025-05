Uomini e Donne l’ultima borsa regalata da Cosimo Dadorante a Tina Cipollari | il costo

CosimoDadorante è stato protagonista di un momento iconico a Uomini e Donne che difficilmente verrà dimenticato. Il cavaliere salentino, noto per la sua ironia e il suo charme, ha deciso di concludere la frequentazione “speciale” con TinaCipollari regalando alla storica opinionista una borsa a dir poco lussuosa. Il gesto, plateale e inaspettato, ha catturato l’attenzione del pubblico e scatenato reazioni in studio e sui social. Scopriamo quanto ha speso Cosimo per la bionda opinionista.L’ultimo regalo di CosimoDadorante a Uomini e DonneIl gesto di CosimoDadorante è arrivato nella parte finale della puntata. Con fare deciso ma elegante, ha raggiunto TinaCipollari al centro dello studio e le ha consegnato una borsa firmata Gucci. Il valore dell’accessorio, ben 2900 euro, ha lasciato tutti di stucco. 🔗Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, l’ultima borsa regalata da Cosimo Dadorante a Tina Cipollari: il costo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uomini e Donne si avvia alla conclusione in vista della pausa estiva. Nelle prossime settimane, su Canale 5 verrà trasmessa la scelta del tronista Gianmarco Steri, che dovrebbe andare in onda il 23 maggio. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, sono diverse le coppie che potrebbero lasciare il programma e continuare il loro percorso lontano dalle telecamere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose.Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14. 🔗tutto.tv

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose.Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14. 🔗tutto.tv

Approfondimenti da altre fonti

Uomini e Donne, Cosimo regala una borsa di lusso a Tina e lei gli lascia il numero; Cosimo dona a Tina una borsa da 3000 euro a Uomini e Donne, poi l'addio: Il tuo numero di telefono è costosissimo; Cosimo regala una borsa da 3mila euro a Tina, poi l'addio a Uomini e Donne: «Il tuo numero è il più costoso al; Nuova borsa a mezzaluna per donne uomo piccola borsa a tracolla a tracolla con mezza luna per viaggi casual sportivi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cosimo dona a Tina una borsa da 3000 euro a Uomini e Donne, poi l’addio: “Il tuo numero di telefono è costosissimo” - Nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio, la fine del trono di Tina Cipollari e il conseguente addio del suo corteggiatore Cosimo Mino Dadorante ... 🔗fanpage.it

Cosimo sorprende Tina con un regalo da capogiro, ma poi lascia Uomini e Donne: quanto costa la borsa - Cosimo Mino Dadorante lascia Uomini e Donne, interrompendo il suo legame con Tina Cipollari. Scopri il suo saluto e il regalo d'addio inaspettato. 🔗bigodino.it

Cosimo di Uomini e Donne regala borsa da tremila euro a Tina Cipollari/ “Ora devo recuperare quanto speso” - Cosimo conclude la sua esperienza a Uomini e Donne con un dono davvero speciale per Tina Cipollari: la reazione dell'opinionista ... 🔗ilsussidiario.net