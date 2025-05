Una Festa della Mamma con rovesci e temporali Giuliacci | le regioni a rischio

Non è ancora libera la strada per giornate di sole pieno. Al contrario, il fine settimana è all'insegna dell'instabilità. Instabilità che, spiega il meteorologo Mario Giuliacci, "tenderà a smorzarsi parzialmente rispetto a quanto visto negli giorni". Tuttavia, prosegue, "rovesci e temporali non mancheranno" e le temperature "rimarranno vicine a quelle tipiche del periodo". Non c'è in programma alcuna sorpresa. Anzi, il tempo potrebbe continuare a non regalare clima mite anche all'inizio della prossima settimana. Che cosa significa? Su meteoGiuliacci.it, l'esperto fa chiarezza: "temporali più diffusi e numerosi, di nuovo estesi a grosse fette del territorio nazionale". Domani, domenica 11 maggio, le nuvole "risulteranno più numerose e minacciose. In gran parte d'Italia si alterneranno quindi sole e momenti nuvolosi, con rovesci e temporali che, specie nelle ore centrali del giorno, bagneranno qua e là soprattutto le Alpi, l'Appennino e le zone interne del Centro". 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Una Festa della Mamma con "rovesci e temporali". Giuliacci: le regioni a rischio

Potrebbe interessarti su Zazoom: Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

Su altri siti se ne discute

Le Zirre Napoli, borse, magliette e pochette dedicate alla Festa della Mamma - Per la Festa della Mamma 2025, Le Zirre Napoli lancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” e pochette in tessuto dedicate a tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.Le nuove creazioni con scritte super colorate si inseriscono perfettamente nel percorso del brand, che da sempre fonde estetica, identità e responsabilità. 🔗Leggi su ildenaro.it

Al via la campagna Mediaset per la Festa della Mamma 2025 - In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda da sabato 10 a domenica 11 maggio su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.LEGGI ANCHE: ‘Andor 2’: Ben Mendelsohn, Denise Gough e Kyle Soller raccontano l’evoluzione dei loro personaggiLo spot è un omaggio al profondo legame che unisce genitori e figli, al di là del nome con cui viene chiamata una mamma: mà, mammina, madre, mamy o qualsiasi altro appellativo affettuoso. 🔗Leggi su funweek.it

Festa mamma, Unicef: ogni 2 minuti muore donna di parto - A pochi giorni dalla Festa della Mamma, l’Unicef lancia l’allarme: nel mondo ogni due minuti una donna muore per parto o per complicazioni durante la gravidanza. Servizio di Antonella Mitola.The post Festa mamma, Unicef: ogni 2 minuti muore donna di parto first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Save the children: in Italia le mamme sono «equilibriste» sempre più sole e penalizzate Video Save the children: in Italia le mamme sono «equilibriste» sempre più sole e penalizzate

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo festa della mamma: domenica tra sole e temporali!; Meteo, Festa della Mamma con l'insidia dei temporali: le previsioni nei dettagli; Rovesci e temporali, ma anche schiarite: tempo dalla spiccata variabilità nel weekend in Piemonte; Festa della Mamma 2025 con ritorno di piogge e temporali: le previsioni meteo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Previsioni meteo, continuano i temporali, nel weekend si riaffaccia il sole - Nelle prossime ore, i rovesci più intensi sono previsti sul Nord-Ovest, specie in Piemonte, ma un generale peggioramento interesserà anche gran parte del ... 🔗repubblica.it

Pioggia e temporali ancora per giorni: tregua solo nel weekend della Festa della Mamma - Il maltempo non dà tregua all’Italia: instabilità diffusa almeno fino al 20 maggio. Qualche schiarita attesa nel fine settimana, ma nuovi cicloni sono in agguato Il tempo continua a fare i capricci e ... 🔗liberoreporter.it

Meteo, è allerta temporali: ma dal weekend più sole e temperature in aumento - (Adnkronos) - Quando smetterà di piovere? Temporali molto frequenti e anche forti stanno colpendo buona parte dell'Italia da domenica scorsa; almeno fino al 20 maggio la situazione non cambierà in mod ... 🔗msn.com