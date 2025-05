un frate un polacco e i turchi in fuga da questa ricetta nasce il cappuccino

Tom Hardy impegnato in una fuga e scontri mortali nel trailer di Havoc - Il 25 aprile arriverà su Netflix il thriller Havoc e il nuovo trailer del film con star Tom Hardy anticipa sanguinose scene d'azione. Il 25 aprile arriverà sugli schermi di Netflix il nuovo thriller Havoc, scritto e diretto da Gareth Evans, già dietro la macchina da presa dell'action The Raid e della serie Gangs of London. Il protagonista è l'attore Tom Hardy e il trailer anticipa delle intense scene d'azione, tra scontri mortali, inseguimenti e moltissima tensione. 🔗 Leggi su movieplayer.it

Esplosione in una palazzina a Monteverde, uomo estratto dalle macerie. Ipotesi fuga di gas - Esplosione in una palazzina a Monteverde nella mattinata di domenica 23 marzo. A essere interessato uno stabile composto da piano terra, primo piano e secondo piano. Una deflagrazione avvenuta - per cause ancora da accertare - in via Pio Foà all'altezza di via Vitellia. Secondo le primissime... 🔗Leggi su romatoday.it