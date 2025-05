Un fan instancabile | aspetta sei ore Lucio Corsi per un autografo poi finalmente l’abbraccio

Grosseto, 10 maggio 2025 – L’amore e la passione dei fan per i loro artisti preferiti non conosce limiti di tempo. E un giovane ragazzo toscano ne è la prova vivente. Si chiama Fabio, vive a Basilea, e per incontrare il suo idolo, il cantante LucioCorsi, e farsi autografare i poster, ha aspettato sei ore fuori dai cancelli dell’Eurovision Song Contest. Determinato a incontrare il suo cantante preferito, Fabio si è piazzato all’esterno della St. Jakobshalle. Dopo una estenuante attesa, finalmente arriva LucioCorsi. La scena è stata ripresa in un video, poi pubblicato su TikTok da Sugar Music, etichetta discografica del cantautore maremmano. "Ciao piacere, come ti chiami?”, gli chiede il cantante. Fabio gli racconta che è di origini toscane ma vive a Basilea con la famiglia da quando aveva 3 anni. 🔗Lanazione.it

