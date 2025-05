Un anno di rottura tra Colombia e Israele | ora la necessità rischia di prevalere sui diritti umani

È passato un anno da quando il presidente della Colombia Gustavo Petro, il primo maggio del 2024, tenne un discorso accorato in Plaza Bolivár a Bogotà: “Vi annuncio che oggi il governo del cambio (l’amministrazione di Petro, capo di stato della Colombia dal 2022, nda) rompe le relazioni diplomatiche con il governo di Israele, per avere a capo un genocida. Non possiamo accettare il ritorno dello sterminio di massa, della distruzione di un popolo, così come fu perpetrato dai nazisti nei confronti degli ebrei. Stiamo assistendo passivamente all’annientamento del popolo palestinese attraverso i bombardamenti, il blocco degli aiuti umanitari, l’assassinio indiscriminato di donne, bambini, medici e giornalisti, nonché i decessi per fame e malattie. Se muore la Palestina, muore l’umanità!” concluse il presidente. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un anno di rottura tra Colombia e Israele: ora la necessità rischia di prevalere sui diritti umani

Ne parlano su altre fonti

L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito nella notte un’ampia infrastruttura militare in Siria. L’operazione ha preso di mira "un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria", si legge in una dichiarazione ufficiale. L'esercito – prosegue la nota – "continue 🔗ilgiornaleditalia.it

LA STORIA. Diletta Noris, da Colzate a Bogotà con «Intercultura». Accolta in famiglia frequenta l’istituto di Puerto Lleras: «Immersa in questo Paese ho imparato ad adattarmi». 🔗ecodibergamo.it

L’esercito israeliano sta per dare il via a una nuova fase operativa nella Striscia di Gaza, che prevede interventi militari di ampia portata e lo spostamento massiccio della popolazione civile in aree definite “sterili”. L’iniziativa, illustrata in un comunicato ufficiale e annunciata da un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane, mira ad allontanare gli abitanti […] L'articolo Israele lancia operazione a Gaza: trasferimenti civili, recupero ostaggi e rottura del controllo Hamas è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Mattarella: conseguenze reazione Israele su civili ostacolano pace

Video Mattarella: conseguenze reazione Israele su civili ostacolano pace Video Mattarella: conseguenze reazione Israele su civili ostacolano pace

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“La Colombia è dalla parte giusta della storia”, un’intervista con Daniel García-Peña; La Colombia ha scelto lo svedese Gripen per sostituire i cacciabombardieri Kfir; Colombia, tempo di crisi per il governo; Golpe in Colombia, Petro chiama alla mobilitazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media