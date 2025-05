Umbria il Piano sanitario inizia a muoversi | la direttrice svela il testo Al lavoro oltre 90 professionisti

Perugia, 10 maggio 2025 – Dopo oltre un decennio di assenza programmatica, la Regione Umbria avvia ufficialmente la costruzione del nuovo Piano Socio-sanitario Regionale 2025–2030, uno strumento strategico che punta a ridisegnare l’intero assetto del sistema sanitario e sociale umbro. A guidare il percorso, insieme alla presidente della Regione Stefania Proietti, è Daniela Donetti, direttrice regionale Salute e Welfare, che ha illustrato le linee guida del Piano alla Giunta e ai consiglieri regionali di maggioranza. Un Piano innovativo e necessario – fa sapere la Regione – perché nasce in un contesto completamente mutato rispetto al passato. Dopo la pandemia, è imprescindibile costruire un sistema che prenda in carico la persona nella sua interezza, integrando il sanitario e il sociale. La direttrice ha anche presentato i primi risultati dei gruppi di lavoro interni, che coinvolgono 90 professionisti del sistema sanitario regionale, già impegnati su ambiti specifici come la rete di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria, il Piano sanitario inizia a muoversi: la direttrice svela il testo. Al lavoro oltre 90 professionisti

