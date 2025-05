Ultimissime Juve LIVE | bianconeri beffati all’Olimpico Le pagelle del match e le dichiarazioni di Tudor

UltimissimeJuveLIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissimeJuveLIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.UltimissimeJuveLIVE – 10 maggio 2025Tudor a DAZN: «Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno dato il massimo. Cambi? Ho chiesto scusa ad Adzic e Conceicao ma era la scelta giusta per la squadra»Ore 20:30 – Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.

