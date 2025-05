Ucraina vertice dei leader Ue a Kiev Trump | Fermate questa stupida guerra

(Adnkronos) –Vladimir Putin mette in mostra la forza della Russia 80 anni dopo la vittoria in quella che lui ama definire la Grande guerra patriottica e lo fa con al fianco ‘l’ospite d’onore’ Xi Jinping, davanti al quale sfilano soldati cinesi. Il presidente Volodymyr Zelensky risponde incontrando oggi alcuni leader europei per parlare di pace e sicurezza dell’Ucraina. A Kiev si recheranno il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk e il premier britannico Keir Starmer, rende noto Downing Street in una nota, dove si legge che i 4 leader, che ribadiscono “il loro fermo impegno nei confronti dell’Ucraina”. Presente anche la premier Giorgia Meloni che parteciperà in video collegamento. E dal presidente Donald Trump, arriva “un messaggio per le due parti”: “Mettete fine a questastupidaguerra”. 🔗Ildenaro.it