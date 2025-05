Ucraina leader europei a Kiev Meloni | Urgente tregua totale di 30 giorni

(Adnkronos) – Videocollegata con Kiev, anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato oggi alla riunione dei leadereuropei 'volenterosi' "sul sostegno all'Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza". A comunicarlo in una nota è Palazzo Chigi. "La riunione ha permesso di

Il presidente francese, Emmanuel Macron, il primo ministro britannico, Keir Starmer, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, sono arrivati a Kiev, dove si riuniranno con il premier polacco, Donald Tusk, per una visita congiunta al leader ucraino, Volodymyr Zelensky. 🔗tgcom24.mediaset.it

(Adnkronos) – Videocollegata con Kiev, anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato oggi alla riunione dei leader europei 'volenterosi' "sul sostegno all'Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza". A comunicarlo in una nota è Palazzo Chigi. "La riunione ha permesso di

Molti capi di Stato e di governo europei, oltre ai vertici di Bruxelles e al premier canadese Trudeau si sono recati nella capitale ucraina in occasione dell'anniversario. La presidente della Commissione Ue ha ribadito che sono anche pronte nuove sanzioni nei confronti di MoscaL'articolo Tre anni di guerra in Ucraina, i leader europei in visita a Kiev. Von der Leyen: "A marzo invieremo altri 3,5 miliardi".

