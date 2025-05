Ucraina giorno 1 172 di guerra | le notizie in diretta

A Mosca la parata militare per l'80° anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica. Putin: "Combatteremo sempre il nazismo" 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.172 di guerra: le notizie in diretta

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, il giorno dell’invasione raccontato dall’ex consigliere di Putin: “Non era più in contatto con la realtà” - Un alto funzionario russo rivelò in esclusiva a Fanpage.it il 24 febbraio 2022 che una soluzione diplomatica era possibile, ma il Cremlino la respinse.

Fazzolari contro la proposta di Macron: “Truppe Ue in Ucraina? Ipotesi non è all’ordine del giorno, l’Italia non la reputa la soluzione più efficace” - “Questa ipotesi non è mai stata all’ordine del giorno. È un ipotesi che la Francia sostiene da tempo, l’Italia non la reputa la soluzione più efficace“.

Ucraina, giorno 1.165 di guerra: le notizie in diretta - Dopo il rifiuto di Putin di firmare il cessate il fuoco. Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano"

Guerra in Ucraina: riepilogo dei fatti principali del 12° giorno di guerra

Video Guerra in Ucraina: riepilogo dei fatti principali del 12° giorno di guerra Video Guerra in Ucraina: riepilogo dei fatti principali del 12° giorno di guerra

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, tregua di 3 o 30 giorni? In alto mare qualsiasi ipotesi di cessate il fuoco; Ucraina, 172° giorno di guerra; Milano, metropolitana e linee di superficie: gli orari a Pasqua e Pasquetta. La guida di Atm; Ucraina: David di Michelangelo coperto di nero contro la guerra. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, 1.155° giorno di guerra - Gli amici di Danylo Hudya, 17 anni, ucciso nell’attacco russo di giovedì, si riuniscono davanti ai resti di una casa in un quartiere residenziale di Kyiv. (APN) Una ragazza piange nel luogo in cui si ... 🔗informazione.it

Ucraina, giorno di guerra 1.150: le news live - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.150. "Molto presto avremo notizie da Mosca", ha annunciato Donald Trump parlando dallo Studio Ovale durante l'incontro con Giorgia Meloni. 🔗msn.com

Ucraina, giorno di guerra 1.143: le news in diretta - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.143. Donald Trump in una riunione di governo ha dichiarato che "stiamo facendo progressi per fermare il conflitto". La portavoce del ministero degli Esteri ... 🔗msn.com