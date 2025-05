Ucciso per aver chiesto di abbassare il volume | pena ridotta all’aggressore di Alessandro Castellaccio

AlessandroCastellaccio è stato Ucciso a giugno 2023 solo per averchiesto di abbassare il volume della musica davanti un bar. A uno degli aggressori sono state riconosciute le attenuanti in secondo grado. 🔗Fanpage.it

La freddezza e la lucidità mostrata da Samson dopo il femminicidio di Ilaria ci confermano quanto l’uomo avesse raggiunto il suo scopo uccidendo la ragazza e si sentisse pertanto libero da quella che per lui rappresentava fonte delle sue sofferenze. Ilaria Sula è un’altra vittima di femminicidio, un’altra donna uccisa in nome di un diritto di potere rivendicato dall’uomo che diceva di amarla.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Andrea Sempio sconvolto per l’accusa di aver ucciso Chiara PoggiIl delitto di Garlasco si riapre dopo 18 anni con un colpo di scena inaspettato: a uccidere Chiara Poggi, secondo la tesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni, ma bensì Andrea Sempio (qui il suo profilo), amico del fratello della vittima. Il 37enne, all’epoca dei fatti 19enne, è infatti oggi indagato per concorso in omicidio con Alberto Stasi, essendo quest’ultimo l’unico condannato per il delitto, o persona rimasta ignota. 🔗tpi.it

Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula dopo aver notato sul telefono della 22enne una notifica di Tinder, l’app di incontri. “Sono impazzito” avrebbe confessato Samson (qui il suo profilo) agli inquirenti secondo quanto riporta La Repubblica. Il ragazzo ha ucciso l’ex fidanzata con tre coltellate alla gola. Ilaria Sula è morta in meno di un minuto dopodiché il suo cadavere è rimasto per quasi un giorno nella cameretta dove il 23enne ha ucciso l’ex fidanzata mentre i genitori erano in casa oppure nella macchina, utilizzata poi per gettare il cadavere, nascosto all’interno di una valigia, in un ... 🔗tpi.it

Ucciso per aver chiesto di abbassare il volume: pena ridotta all’aggressore di Alessandro Castellaccio - La Corte d'Assise d'Appello ha ridotto la pena in secondo grado per uno degli imputati dell'omicidio di Alessandro Castellaccio, l'operatore socio sanitario ammazzato di botte il 28 giugno 2023 per ... 🔗fanpage.it

Tivoli, il caso di Alessandro Castellaccio: pestato e ucciso per aver chiesto di abbassare il volume - Dopo quasi due anni la sentenza d'appello ha confermato l’omicidio volontario ma con una riduzione di pena: da 14 anni e 10 mesi a 10 anni e 8 mesi ... 🔗ilquotidianodellazio.it

Aveva già ucciso un uomo per futili motivi. A Brescia colpisce al collo una donna con un punteruolo - Nel 2006, la Corte d’Assise d’Appello di Milano lo condannò a 19 anni e 4 mesi per l’omicidio di Mario Todde, 32enne ucciso ... che aveva cercato di difenderlo. L’accusa aveva chiesto ... 🔗ilgiorno.it