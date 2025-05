Prato, 10 maggio 2025 – Un fendente al cuore che non gli ha lasciato scampo. E’ stato Ucciso così Vladimir Llashi, albanese di 37 anni, colpito a morte al termine di una violenta rissa avvenuta giovedì pomeriggio, intorno alle 18,40, in un campo incolto vicino ai giardini pubblici di via Corridoni, zona via Liliana Rossi. La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti. Llashi è morto intorno alle 20 in ospedale dove è arrivato in condizioni disperate. Fra l’altro Llashi era latitante e proprio la mattina prima di essere ammazzato era stato condannato dal tribunale di Appello a otto anni per una serie di rapine messe a segno a Pistoia. Di lui si erano perse le tracce dopo che era evaso dai domiciliari. La sera stessa del delitto, la squadra mobile ha bloccato due giovanissimi, albanesi di 17 e 19 anni, che si sono presentati al pronto soccorso portando in faccia i segni evidenti di un pestaggio. 🔗Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso durante la rissa, indagati due giovanissimi. I dubbi sul movente