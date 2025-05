Ubriaco sputa sui passanti in piazza Duomo | fermato Appena uscito dalla Questura prende a calci un’auto al semaforo e insulta la mamma al volante

Como, 10 maggio 2025 – Ubriaco, sputa addosso ai passanti e li insulta. Il tutto in pieno pomeriggio, in piazzaDuomo, nel cuore del centro storico di Como. Protagonista dell’episodio un 51enne di Varese senza fissa dimora con alle spalle due ordini di allontanamento emessi nelle ultime settimane per motivi similari. L’uomo (che ha alle spalle dei piccoli precedenti) è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como. L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 maggio. Verso le 16 una volante è stata inviata in piazzaDuomo su segnalazione giunta al 112 NUE dove il 51enne, in evidente stato di ubriachezza, stava importunando i passanti con sputi e insulti. Gli agenti hanno portato a più miti consigli l'uomo assicurandolo nell'auto di servizio trasportandolo poi in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti di polizia e gli ordini di allontanamento ai quali era già stato soggetto. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ubriaco sputa sui passanti in piazza Duomo: fermato. Appena uscito dalla Questura prende a calci un’auto al semaforo e insulta la mamma al volante

