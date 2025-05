Ubriaco in strada con l' amico | dà di matto e cerca di accoltellare un poliziotto

Una notte di ordinaria follia ha scosso Rovato poco dopo la mezzanotte di venerdì, quando una pattuglia della polizia locale ha dovuto confrontarsi con un uomo completamente ubriaco e fuori controllo. L'incidente è avvenuto in via Montegrappa, mentre gli agenti erano impegnati in un pattugliamento di routine per il contrasto ai comportamenti illeciti e al degrado urbano.

