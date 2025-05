Turista disperso a Livo riprendono le ricerche con droni ed elicotteri

Riprenderanno domani, 11 maggio, con l’ausilio di droni e di un elicottero, le ricerche di Tobias Servaas, il Turista olandese di 31 anni scomparso il 28 aprile nei boschi sopra Livo, in Alta Valle del Liro. Le squadre torneranno operative dopo una sospensione forzata legata alle avverse. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Turista disperso a Livo, riprendono le ricerche con droni ed elicotteri

Turista olandese disperso sull'alto lago di Como: imponenti ricerche a Livo e dintorni - Livo, 29 aprile 2025 – Sono in corso da questa mattina alle 10, le operazioni di ricerca di un turista olandese di 31 anni che non ha fatto rientro al suo alloggio.La moglie, che lo aspettava assieme al loro bimbo, ha chiamato i soccorsi consentendo di far partire le ricerche, che si sono concentrate a Livo, zona dell'alto lago di Como, nell’area dove l’uomo si è presumibilmente avviato. Le squadre stanno lavorando da terra, con l'ausilio di mezzi aerei che si alternano: questa mattina è stato impiegato un elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, affiancato dai droni. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Turista disperso a Livo: riprese all’alba le ricerche con elicotteri, droni e squadre a terra - Continuano le ricerche del turista olandese di 30 anni scomparso da ieri, martedì 29 aprile, nella zona di Livo, sul Lago di Como. L’uomo era uscito per una passeggiata e non ha fatto più ritorno. L’allarme è stato lanciato dalla moglie, preoccupata per il mancato rientro nell’alloggio preso in... 🔗Leggi su quicomo.it

Turista straniero disperso sui monti del Lago di Como: oltre 80 soccorritori impegnati nelle ricerche - Anche il comando dei vigili del fuoco di Lecco ha inviato rinforzi al team di soccorritori impegnati da tre giorni nelle ricerche della persona dispersa nei boschi sopra Livo, in alta provincia di Como. Le operazioni proseguono con grande impegno e dispiegamento di forze, mentre le ore passano e... 🔗Leggi su leccotoday.it

A Livo riprendono le ricerche del turista olandese disperso: oggi arriva anche l’elicottero della Protezione civile - Mobilitazione importante, ma dell'uomo finora nessuna traccia. Si usa ancora il mezzo aereo per poter meglio districarsi negli anfratti della zona. 🔗ciaocomo.it

Turista disperso a Livo: oltre cento soccorritori, unità cinofile, droni ed elicotteri impegnati nelle ricerche - LIVO – Proseguono le ricerche del turista olandese scomparso dal 28 aprile scorso durante un’escursione sulle montagne sopra il Lago di Como, nel territorio di Livo. Nella giornata di ieri, 3 maggio, ... 🔗msn.com

Turista olandese disperso a Livo, domenica ricerche dei vigili del fuoco in due valli - Domenica sarà una nuova giornata di ricerche sui monti dell’Altolago, nella zona di Livo, dove dal 28 aprile scorso è ... 🔗espansionetv.it