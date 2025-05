Tumori con l' IA basta una foto per stimare età e sopravvivenza

AGI - Si chiama FaceAge, è uno strumento di intelligenza artificiale che analizza le foto del viso per stimare l'età biologica e le probabilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici. A descriverlo sulla rivista The Lancet Digital Health, gli scienziati del Mass General Brigham. Il team, guidato da Hugo Aerts, ha sviluppato un algoritmo di deep learning che permette di analizzare le caratteristiche facciali delle persone con diversi tipi di cancro. Stando a quanto emerge dall'indagine, i pazienti oncologici erano associati a un conteggio più alto rispetto alle persone in salute, e apparivano circa cinque anni più anziani rispetto alla loro età biologica. FaceAge, riportano gli scienziati, ha superato i medici nel prevedere l'aspettativa di vita a breve termine dei pazienti sottoposti a radioterapia palliativa. 🔗Agi.it © Agi.it - Tumori, con l'IA basta una foto per stimare età e sopravvivenza

