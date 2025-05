Trump | ok India-Pakistan a cessate fuoco

14.45 "Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono felice di annunciare che India e Pakistan hanno raggiunto un accordo per un pieno e immediato cessate il fuoco .Congratulazioni a entrambi i Paesi per il loro buon senso e grande intelligenza".Così Trump su X. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri Pakistan o Ishaq Dar. Da giorni Islamabad e Nuova Delhi erano impegnati in pesanti scontri militari lungo il confine conteso del Kashmir. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cedere il controllo delle centrali elettriche e nucleari agli Stati Uniti? Anche no. È la risposta che fa pervenire oggi Volodymyr Zelensky, il giorno dopo la «sollecitazione» arrivata al telefono da Donald Trump. Nel dar conto della conversazione tra i due leader, ieri sera la Casa Bianca aveva sottolineato come si fosse parlato anche della possibilità che gli Usa si facciano carico del controllo di quelle infrastrutture energetiche critiche. 🔗 open.online

Usa e Ucraina hanno lanciato la palla nel campo ucraino, Vladimir Putin non l’ha calciata in tribuna e nella triangolazione Washington-Mosca-Kiev scende in campo il presidente Donald Trump che, su Truth, afferma chiaramente che il suo Paese ha avuto “ottime e produttive discussioni” con la Russia e che esiste la possibilità di porre fine alla guerra in Ucraina. Trump e i colloqui positivi degli Usa con PutinSe ieri dopo l’incontro con l’inviato di Trump Steve Witkoff è stato Vladimir Putin a guadagnare tempo, non respingendo la proposta di cessate il fuoco emersa martedì a Gedda dal ... 🔗it.insideover.com