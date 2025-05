Trumpaccordo India-Pakistan di cessate il fuoco immediato

"Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono felice di annunciare che India e Pakistan hanno raggiunto un accordo per un pieno e immediato cessate il fuoco . Congratulazioni a entrambi i Paesi per il loro buon senso e grande intelligenza". Lo scrive Donald Trump sul profilo X. 🔗 Quotidiano.net

"Il dittatore russo Vladimir Putin vuole respingere la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni con l'Ucraina. Per riuscirci, pone richieste impossibili". Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale riportato da Rbc-Ucraina. "Abbiamo tutti sentito dalla Russia parole molto prevedibili e una manipolazione da parte di Putin sulla tregua: in realtà sta preparando un rifiuto fin da ora", ha osservato il capo dello Stato ucraino. 🔗 quotidiano.net

Il leader francese si recherà da Al Sisi per discutere del piano arabo di ricostruzione di Gaza, già convalidato da Macron: "Lo sosteniamo" Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in visita istituzionale in Egitto il 7 e 8 aprile prossimi dove discuterà del piano arabo per la ricost 🔗ilgiornaleditalia.it