© Ilgiornaleditalia.it - Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina, Usa: "Al via aiuti umanitari a Gaza senza Israele"; cala il gelo con Neatnyahu

Il Presidente Usa dal 13 maggio in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti ma senza Israele . Leader Eurocamera: "A Gaza blocco intollerabile, basta impunità" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , pronto 🔗 Ilgiornaleditalia.it

L’irritazione di Donald Trump per l’operato del governo Netanyahu a Gaza potrebbe portare il presidente americano a prendere una decisione non realistica fino a poche settimane fa. Secondo il Jerusalem Post, che cita fonti diplomatiche di Paesi del Golfo Persico, il tycoon sta pensando di annunciare il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte degli Stati Uniti, il più importante alleato di Israele. 🔗 ilfattoquotidiano.it

Secondo fonti diplomatiche dei Paesi del Golfo persico Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare il riconoscimento dello Stato della Palestina. Lo riporta il Jerusalem Post, ricordando come da giorni circolino le voci di una grande e imminente annuncio da parte del presidente americano atteso nei prossimi giorni in Medio Oriente dove parteciperà anche al summit dei Paesi del Golfo ospitato dall'Arabia Saudita. 🔗 quotidiano.net

Dopo lo showdown, dopo la rissa nello Studio Ovale, dopo essere stato cacciato da Donald Trump e dopo aver già parlato a caldo - spiegando di non aver nulla di cui scusarsi ma ringraziando gli Stati Uniti e il presidente - ecco che torna a parlare Volodymyr Zelensky, il premier di un'Ucraina sempre più all'angolo dopo quanto accaduto alla vigilia. Insultato dal Cremlino, dopo che lo stesso Trump ha aggiunto che a suo giudizio l'ucraino non vole la fine della guerra, ecco che Zelensky afferma: "L'aiuto dell'America è stato fondamentale per aiutarci a sopravvivere, e voglio riconoscerlo. 🔗liberoquotidiano.it