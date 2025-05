Trump i media | Potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina

Roma, 10 maggio 2025 - Il presidente americano Donald Trump - che nei prossimi giorni partirà per un tour del Medio Oriente con tappe in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati - annuncerà "il riconoscimento della Palestina da parte degli Stati Uniti" e "ci sarà la creazione di uno Stato senza la presenza di Hamas". E' quanto ha sostenuto Ali Hussain, giornalista dell'agenzia di stampa americana The media Line, citando una fonte diplomatica del Golfo sotto anonimato.Nel suo articolo, ripubblicato integralmente sia dal Jerusalem Post che da Yedioth Ahronoth, Hussain guarda al vertice Golfo-Stati Uniti che si terrà a Riad in occasione della visita del capo della Casa Bianca e che segue quello del 21 maggio 2017, organizzato durante il primo mandato di Trump . Molti gli interrogativi e le speculazioni che sono circolate di recente, alimentate dallo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha parlato di un "annuncio molto importante". 🔗 Quotidiano.net

Roma, 19 aprile 2025 - Anche se il piano di Trump per la pace rischia di essere un po' troppo favorevole alla Russia, Kiev sarebbe disposta ad accettarne al 90 per cento. Secondo il New York Post però gli ucraini non credono che il Cremlino voglia realmente trattare per la pace. Mentre Bloomberg assicura che Washington è pronta a riconoscere la Crimea come russa, nella proposta per fermare le armi (Zelensky permettendo, visto che il presidente ucraino ha più volte ripetuto che anche la penisola annessa da Mosca nel 2014 sarebbe dovuta tornare ucraina). 🔗quotidiano.net