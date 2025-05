truffa dello specchietto scoperto e denunciato

Santo Stefano Magra (La Spezia), 10 maggio 2025 – Ha avuto la prontezza di non cadere nella trappola e anche una buona memoria delle indicazioni fornite dagli agenti della polizia municipale durante un corso appositamente organizzato per mettere in guardia i cittadini, in particolare gli anziani, sui ripetuti raggiri utilizzando la scusa dellospecchietto. Proprio per questo la donna è stata “sveglia“, non è caduta nella trappola e grazie alla sua denuncia ha anche consentito alla polizia municipale di Santo Stefano Magra di identificare l’autore della tentata Truffa e denunciarlo. Si tratta di un romano A.S. di 39 anni con numerosi precedenti di polizia specifici sulle truffe.L’episodio è accaduto in via Cisa a Ponzano Magra. La donna a bordo della sua automobile ha sentito un colpo e si è fermata in un distributore per controllare le cause. 🔗Lanazione.it

