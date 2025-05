Tronchi e rami ostruiscono il Trebbia a Sant' Antonio perfetto esempio di mancata prevenzione

Gli alberi non vedono l’ora di raccontarci tantissime cose. Ci parlano della terra e dell’acqua, delle persone e degli animali, del clima e del tempo. E ci parlano degli alti e bassi della loro vita. Gli alberi raccontano una storia, ma solo a chi è capace di leggerla.Negli anni mi sono divertito a osservare e registrare le caratteristiche più significative degli alberi. Tutto è cominciato con l’orientamento naturale e l’ossessione per la loro funzione di bussole: per esempio, crescono di più sul lato esposto a sud. 🔗 linkiesta.it

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per la processione della via Crucis della Quaresima e per la Benedizione dei rami d’ulivo di Mons. Giorgio Ferretti e successiva processione per la Domenica delle Palme, sono stati presi provvedimenti per regolamentare la... 🔗foggiatoday.it