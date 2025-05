Tregua tra India e Pakistan l’annuncio di Trump | Cessate il fuoco immediato scelta di buon senso Decisiva la mediazione americana

Dopo quattro giorni di un conflitto infiammatosi improvvisamente lungo il confine tra India e Pakistan, i due Paesi hanno raggiunto un accordo di Cessate il fuocoimmediato. Ne ha dato annuncio il presidente americano Donald Trump in un post sul social X, in cui ha parlato di «una lunga notte di colloqui» che ha portato a un «accordo per una Tregua piena e immediata». Il tycoon si è poi congratulato con i due Paesi per il «buonsenso e la grande intelligenza». Il Cessate il fuoco arriva dopo che la sera di martedì 6 maggio le forze armate Indiane avevano dato il via a un’operazione militare nella regione del Kashmir, contesa tra i due Paesi. Una fiammata che aveva riacceso un conflitto latente e aveva aperto i cieli a una pioggia di droni e bombe, che hanno causato decide di vittime civili. 🔗Open.online

