l’Empoli vince col Parma 2-1 e si riporta momentaneamente al quartultimo posto. Anjorin ha segnato un gol incredibile.VITTORIA FONDAMENTALE – Il sabato di Serie A, dopo Como-Cagliari e Lazio-Juventus, si chiude con la sfida salvezza tra Empoli e Parma al Castellani. Per la squadra di Roberto D’Aversa, che non vince in campionato dall’8 dicembre, è una sorta di ultima spiaggia. Conta solamente vincere. La partita inizia bene per i toscani, che al minuto 11 passano in vantaggio con la bellissima conclusione del talentuoso Jacopo Fazzini. Il match dei padroni di casa si mette ancora meglio, quando al 31? Lautaro Valenti viene espulso per somma di ammonizioni. Ingenuo l’argentino a prendersi due ammonizioni nel giro di cinque minuti. Tra cui una per un pugno sulla gamba di Henderson. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Tre punti d’oro per l’Empoli, Anjorin con una perla batte un Parma in 10