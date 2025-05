Tre Golfi Sailing Week 2025 si conclude l’ORC Mediterranean Championship a Sorrento

TRE GolfiSailingWeek: Wallyrocket51 Team Django chiude la serie con una vittoria e si aggiudica il Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno 2025. Sorrento, 10 maggio 2025 – Si è concluso oggi con condizioni meteo ideali l'ORCMediterraneanChampionship, evento inaugurale della Tre GolfiSailingWeek2025, valido anche come Campionato Nazionale del

"Tre Golfi Sailing Week", oggi il fischio di inizio con il Campionato del Mediterraneo ORC - Tutto pronto per la Tre Golfi Sailing Week 2025, che prende ufficialmente il via oggi, giovedì 8 maggio, con il Campionato del Mediterraneo ORC, primo dei tre grandi eventi in programma. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia con il supporto di Rolex Official Timepiece, Loro Piana e numerosi partner tecnici e istituzionali, il Campionato accoglierà 30 imbarcazioni nella suggestiva Marina Piccola di Sorrento, che anche quest'anno ospita sia la flotta ORC sia quella dei Maxi la settimana successiva.

Tre Golfi Sailing Week, giorno 2 dell'ORC Mediterranean Championship - Seconda giornata di regate a Sorrento per l'ORC Mediterranean Championship, valido anche come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno, primo appuntamento della Tre Golfi Sailing Week 2025. Seconda giornata di regate a Sorrento per l'ORC Mediterranean Championship, valido anche come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno, primo appuntamento della Tre Golfi Sailing Week

Tre Golfi Sailing Week 2025, via dal 7 maggio: già 70 iscritti - Già 70 gli iscritti alla Tre Golfi Sailing Week 2025, tutto esaurito il porto di Sorrento per i Maxi e prima volta per i multiscafi. Aperte da poco, le iscrizioni alla Tre Golfi Sailing Week 2025 stanno già registrando una partecipazione entusiastica, sia per numero di iscritti che per la loro qualità. Le regate, organizzate

TRE GOLFI SAILING WEEK: CON CONDIZIONI METEO SPETTACOLARI SI CONCLUDE L'ORC MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIP A SORRENTO - Sorrento – Si è concluso oggi con condizioni meteo ideali l'ORC Mediterranean Championship, evento inaugurale della Tre Golfi Sailing

Tre Golfi Sailing Week: giorno 2 dell'Orc Mediterranean Championship - Tre prove regolari e grande giornata per wallyrocket51 Team Django, leader del Campionato Nazionale Napoli. Seconda giornata di regate a Sorrento per l'ORC Mediterranean Championship, valido anche com

Tre Golfi Sailing Week, spettacolo a Sorrento: Team Django conquista il Campionato ORC del Medio e Basso Tirreno - Grande entusiasmo anche da parte dell'amministrazione locale. Il vicesindaco di Sorrento, Paolo Pane, ha sottolineato l'importanza dell'evento per l'economia e l'immagine del territorio