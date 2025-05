Traffico Roma del 10-05-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità dalle 14 passi chiusura al Traffico di via dei Cerchi in vista della Race For The Cure la gara che si correrà domani mattina tra Circo Massimo e Piazza Venezia il nome della battaglia contro i tumori del seno la chiusura si completa dalla mezzanotte di oggi poi all'alba di domani stop alla circolazione in via Petroselli da via di San Gregorio viale delle Terme di Caracalla dalle 9 chiudere al Traffico l'intero percorso di gara fino al latte e al Rione Monti Intanto oggi pomeriggio corteo da Piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali lungo via Cavour saranno deviati e 26 linee bus corteo in serata anche da Piazzale Aldo Moro a Piazza Dell'Immacolata con le possibili rallentamenti della circolazione al passaggio su via Tiburtina tra via dei Reti e via dei Marrucini https:storage. 🔗Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-05-2025 ore 14:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗romadailynews.it

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda sulla Cassia bis per un incidente all'altezza di Formello in direzione Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna raccordo concludi trapuntine da Appia brevi code per traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale a Centocelle per lavori sui binari tranviari attive fino al 11 maggio modifiche alla ... 🔗romadailynews.it

