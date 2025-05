Tradimento quando Tolga scopre che Selin ha perso la loro figlia

Nelle nuove puntate italiane di Tradimento su Canale 5 vediamo Selin che perde la figlia che aspetta da Tolga. Improvvisamente, la ragazza non avverte più il battito della bambina e decide di chiedere aiuto a Oltan, visto che Tolga si trova lontano dalla Turchia per lavoro. L’imprenditore la accompagna in ospedale e propone alla nuora di non dire nulla al figlio! Ebbene sì, Oltan è consapevole che Tolga metterebbe fine al matrimonio con Selin dopo l’aborto e che cercherebbe di tornare da Oylum, mettendosi contro Mualla. Così, l’uomo mettere in atto un piano con la complicità della nuora. Ma ecco che le anticipazioni segnalano quandoTolgascopre la verità.Tradimento anticipazioni, Selin perde la figlia: Tolgascopre la verità sull’abortoLeggi anche: Tradimento: ecco perché Oylum aveva incontrato l’assassino di BehramQuesta fase della trama della serie TV turca prende inizio quandoSelin perde sua figlia, mentre Tolga si trova fuori per un viaggio di lavoro. 🔗Latuafonte.com © Latuafonte.com - Tradimento, quando Tolga scopre che Selin ha perso la loro figlia

© ATVUn grosso dramma è in arrivo per Tolga Ka?ifo?lu nelle prossime puntate di Tradimento. L’imprenditore scopre infatti che la moglie Selin non ha mai preso le pillole anticoncezionali, motivo per il quale è incinta. Notizia che scuote profondamente Tolga, visto che è ancora innamorato di Oylum Yenersoy, soprattutto quando scopre che l’ex ha sposato Behram Dicleli per salvargli la vita. Questa settimana, la dizi turca è in onda dal lunedì al mercoledì alle 14. 🔗davidemaggio.it

Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 7 marzo 2025 su Canale 5: Behram viene a sapere che Tolga non è sincero con Oylum... 🔗comingsoon.it

Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin abortisce e scopre che non potrà più diventare madre! - Questo è ciò che sta per accadere nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Selin perderà la sua bambina. Come se non bastasse, in quel momento già ... 🔗msn.com

"Tradimento", le trame della settimana dal 4 al 10 maggio - Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tradimento": ecco cosa vedremo durante i nuovi episodi della serie televisiva turca di Canale 5 nella settimana che va dal 4 ... 🔗msn.com