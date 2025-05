Tradimento anticipazioni 11 maggio | matrimonio con sposa umiliata

Nella puntata di Tradimento in onda domani, domenica 11 maggio 2025, Guzide riesce a prendersi la sua rivincita. Infatti, pubblicamente, ha modo di dimostrare la sua innocenza. Non solo, accusa Tarik, che però questa volta è davvero innocente. Ed è tempo di matrimoni nella serie TV turca. Nel frattempo, vediamo Guzide agire contro chi ha remato contro di lei, cercando di distruggerla pubblicamente. I colpi di scena della puntata di domenica pomeriggio vedono soprattutto protagonista Yesim e la sua cassetta di sicurezza, intorno alla quale ruotano vari personaggi.Tradimentoanticipazioni domenica: Yesim tiene Tarik sotto scaccoLe anticipazioni di Tradimento della puntata di domani segnalano che Guzide viene invitata in un programma televisivo come ospite, proprio quello che ha diffuso la falsa notizia. 🔗Latuafonte.com © Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni 11 maggio: matrimonio con sposa umiliata

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda l'11 maggio 2025 su Canale 5: Tarik non si presenta al suo matrimonio con Yesim. Quest'ultima non la prenderà molto bene, anzi... 🔗comingsoon.it

Scopriamo le trame delle puntate della soap opera di produzione turca "Tradimento", in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, domenica 11 maggio dalle 14.20; da lunedì 12 a giovedì 15 maggio dalle 14.10; venerdì 16 maggio dalle 14.10 e dalle 21.20; sabato 17 maggio 2025 dalle 14.40... 🔗europa.today.it

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dall’11 al 17 maggio 2025! 🔗comingsoon.it

Tradimento Anticipazioni 11 maggio 2025: Yesim pronta a sposarsi, ma Tarik l'abbandona all'altare! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda l'11 maggio 2025 su Canale 5: Tarik non si presenta al suo matrimonio con Yesim. Quest'ultima non la prenderà molto bene, a ... 🔗msn.com

Tradimento, le anticipazioni di domani 11 maggio: Guzide smaschera i complotti in diretta TV - Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, ven. ore 21.20, sab. ore 14.45, dom. ore 14.20) Simona De… Leggi ... 🔗informazione.it

Tradimento: anticipazioni da domenica 11 a sabato 17 maggio! Zelis spara a Ilknur - Tradimento: nelle puntate dall'11 al 17 maggio, la protagonista riabilita la sua immagine in TV, indaga su complotti e affronta nuovi drammi. 🔗serial.everyeye.it