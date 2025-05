Torre del Greco minaccia le infermiere con un ago al pronto soccorso dell’ospedale Maresca

Un nuovo triste episodio di aggressione ai danni del personale sanitario si è verificato presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” ha denunciato l’accaduto, avvenuto intorno alle 23.30, dove un uomo ha minacciato le infermiere con un ago, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei medici e degli operatori sanitari.

