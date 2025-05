Torino-Inter rivoluzione totale di Inzaghi | formazione con diverse sorprese!

In vista di Torino-Inter, Simone Inzaghi rivoluziona totalmente la sua squadra. Novità di formazione e un paio di prime volte assolute. Ecco la probabile dei nerazzurri.ULTIME – L’Inter si rituffa sul campionato, dopo la notte epica di martedì in Champions League contro il Barcellona. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante il divario di tre punti col Napoli a soli tre turni dal termine, spera ancora nella lotta scudetto. Anche se il mister nerazzurro si prepara ad una vera e propria rivoluzione. In primis, non ci saranno nemmeno in panchina tre protagonisti di martedì: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Ai tre si aggiunge ancora una volta Benji Pavard, che farà di tutto per ritornare a pieno regime per la finalissima di Champions del 31 maggio col PSG. In vista di Torino-Inter, dovrebbero esserci solamente due superstiti dall’undici titolare di martedì, ossia: Alessandro Bastoni e Yann Aurel Bisseck. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torino-Inter, rivoluzione totale di Inzaghi: formazione con diverse sorprese!

Inter, rivoluzione totale col Verona: Inzaghi ne cambia 10! La probabile formazione - Sarà un’Inter profondamente rinnovata quella che scenderà in campo stasera a San Siro contro il Verona, nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Inzaghi – squalificato per la sfida odierna -, ha optato per un turnover massiccio, cambiando dieci undicesimi della formazione che mercoledì ha strappato un prezioso 3-3 al Montjuïc.DIECI CAMBI – L’unico titolare confermato è Yann Bisseck, che sarà ancora una volta schierato nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. 🔗Leggi su inter-news.it

Inzaghi costretto alla rivoluzione: ruolo inedito per un big col Feyenoord, sara? lui la chiave in Champions League - Vista l’emergenza in cui si trova l’Inter, Simone Inzaghi è pronto alla rivoluzione: pronto un nuovo ruolo per un big nerazzurroNonostante non sia più l’Inter schiaccia sassi della scorsa stagione, i nerazzurri sono ancora l’unica squadra italiana in lotta per tutti i fronti: primi in campionato, agli ottavi di Champions dove affronteranno il Feyenoord e in semifinale di Coppa Italia dove andranno in scena i capitoli quattro e cinque del derby di Milano. 🔗Leggi su rompipallone.it

Probabili formazioni Torino-Inter Inzaghi sorprende | ecco chi schiererà a destra.

FCIN1908/ Torino-Inter, la rivoluzione parte dalla porta: ci sarà Martinez dal 1' - Potrebbero essere addirittura 9 i cambi di Simone Inzaghi domani pomeriggio contro i granata: tra questi sicuramente lo spagnolo ... 🔗fcinter1908.it

Torino-Inter, la mossa di Inzaghi fa discutere tutti: non era mai successo prima - Sta facendo molto discutere la probabile scelta di Simone Inzaghi in vista di Torino-Inter. Sarebbe la prima volta in assoluto. 🔗spaziointer.it

Inter, rivoluzione in fascia: la scelta di Inzaghi spiazza tutti, cosa sta succedendo? - Inzaghi studia una soluzione inedita per l’emergenza sulle fasce: un giocatore chiave potrebbe cambiare ruolo in una sfida molto importante. L’Inter si prepara alla sfida cruciale di Rotterdam ... 🔗msn.com