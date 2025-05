Torino Inter Inzaghi pensa alla mossa a sorpresa | cambio ruolo per Zalewski? Ecco la formazione testata

TorinoInter, Inzaghipensaallamossa a sorpresa: cambioruolo per Zalewski? Ecco la formazionetestata nell’allenamento di oggiSimone Inzaghipensaallaformazione per TorinoInter di domani, sfida valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri in emergenza per le assenze di Pavard, Mkhitaryan, Frattesi e Lautaro per infortunio. Nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro ha pensato ad una novità di formazione che riguarda Zalewski.TorinoInter – «Quasi tutti i big, quindi, resteranno a riposo, fatta eccezione per Alessandro Bastoni, che dovrebbe invece partire dal primo minuto. Sommer, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Thuram dovrebbero tutti riposare. La sorpresa potrebbe invece riguardare Nicola Zalewski: con l’infortunio di Frattesi, l’ex giallorosso è stato provato come mezzala di destra per dare la possibilità a Barella di riuscire a rifiatare un po’ dopo aver tirato la carretta per diverse settimane. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, Inzaghi pensa alla mossa a sorpresa: cambio ruolo per Zalewski? Ecco la formazione testata

Potrebbe interessarti su Zazoom: Inter-Barcellona 4-3: Frattesi decisivo, l'Inter conquista la finale di Champions League - L’Inter conquista una storica qualificazione alla finale di Champions League battendo 4-3 il Barcellona dopo 120 minuti infuocati a San Siro. Decisiva la rete di Frattesi ai supplementari, che manda i nerazzurri all’ultimo atto del torneo, in programma a Monaco di Baviera.

Cosa riportano altre fonti

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta)Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport. Da qui alla finale di Champions – il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg – Inzaghi dovrà gestire il recupero degli infortunati e degli acciaccati. Contro il Torino, domenica, oltre a Pavard, non ci saranno: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Inter Genoa, Inzaghi non pensa al Napoli! In campo i tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan? - di RedazioneInter Genoa, Inzaghi non pensa al Napoli! In campo i tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan? Le ultime in vista del matchSimone Inzaghi è concentrato sulla sfida che stasera vedrà scendere in campo l’Inter contro il Genoa e non farà a meno dei suoi tre titolari diffidati, nonostante il rischio di squalifica per il big match scudetto contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Bastoni, Barella e Mkhitaryan saranno regolarmente in campo questa sera. 🔗Leggi su internews24.com

Le settimane di fuoco dell’Inter . Inzaghi fa la conta e pensa... al Napoli - Il rumore dei nemici. Sempre più insistente. Dalle polemiche, inconsistenti, sul caso Lautaro, alle invettive su un ciclo arrivato al termine. Dalle emergenze in rosa, al pacato confronto con la società di martedì. Davanti, quel che più conta, un trittico da urlo: il Genoa sabato, la Lazio in Coppa Italia martedì, la cruciale trasferta di Napoli del prossimo fine settimana (potrebbe essere l’1 marzo alle 18, in un “Maradona“ già esaurito). 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Occasione per Arnautovic, Correa, Asllani e Zalewski, tanti big a riposo: chi gioca in Torino-Inter? Inzaghi pensa al turnover; Inter, a Torino senza Lautaro, Mkhitaryan e Pavard: il report e le ultime di formazione; Torino-Inter match anomalo: la sbornia Champions di Inzaghi si farà sentire al 2° tempo; Inzaghi: Thuram contro la Juve? Più no che sì. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Torino-Inter, la mossa di Inzaghi fa discutere tutti: non era mai successo prima - Sta facendo molto discutere la probabile scelta di Simone Inzaghi in vista di Torino-Inter. Sarebbe la prima volta in assoluto. 🔗spaziointer.it

Inzaghi rivoluziona l'Inter contro il Torino: in quattro non convocati - Milano – Cinque giorni dopo il trionfo in semifinale di Champions League contro il Barcellona, l'Inter si presenterà domani alle 18 al cospetto del Torino, in trasferta, per provare a tenere vivo il s ... 🔗msn.com

Tre assenti e uno in dubbio: Inzaghi reinventa l'Inter per Torino? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com