Torino Inter Inzaghi attinge dalla Primavera per far fronte all’emergenza | 4 giovanissimi con la prima squadra!

TorinoInter, Inzaghiattingedallaprimavera per far fronteall’emergenza: 4 giovanissimi con la primasquadra! Ecco di chi si trattaDomani andrà in scena TorinoInter, sfida valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla partita in riserva di energie dopo i 120? giocati in semifinale di Champions League contro il Barcellona. Non sono stati convocati per alcuni problemi fisici Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Lautaro Martinez. Per questo motivo il tecnico nerazzurro attingedallaprimavera di Andrea Zanchetta. Sono 4 i giovanissimi chiamati in primasquadra per la gara contro i granata di domani pomeriggio.Resta con la primasquadra Gabriele Re Cecconi, che era presente anche martedì scorso contro il Barcellona; con lui presenti anche i centrocampisti Thomas Berenbruch e Luka Topalovic e l’attaccante Matteo Spinaccè. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, Inzaghi attinge dalla Primavera per far fronte all’emergenza: 4 giovanissimi con la prima squadra!

Potrebbe interessarti su Zazoom: Inter-Barcellona 4-3: Frattesi decisivo, l'Inter conquista la finale di Champions League - L’Inter conquista una storica qualificazione alla finale di Champions League battendo 4-3 il Barcellona dopo 120 minuti infuocati a San Siro. Decisiva la rete di Frattesi ai supplementari, che manda i nerazzurri all’ultimo atto del torneo, in programma a Monaco di Baviera.

Approfondimenti da altre fonti

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta)Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport. Da qui alla finale di Champions – il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg – Inzaghi dovrà gestire il recupero degli infortunati e degli acciaccati. Contro il Torino, domenica, oltre a Pavard, non ci saranno: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Inter, rotazioni a sorpresa contro il Torino: Inzaghi fa riposare i big in vista dell’Europa - In vista dell’imminente sfida di campionato contro il Torino, l’Inter si prepara a scendere in campo con una formazione rimaneggiata Secondo quanto riportato da AreaNapoli, l’allenatore Simone Inzaghi ha deciso di concedere un turno di riposo a diversi titolari, in vista degli impegni europei imminenti. Questa scelta strategica mira a preservare le energie dei giocatori […]L'articolo Inter, rotazioni a sorpresa contro il Torino: Inzaghi fa riposare i big in vista dell’Europa proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Torino-Inter, Martinez scalpita e Inzaghi riflette! Probabile formazione - Torino-Inter si disputerà domenica 11 maggio alle ore 18 allo Stadio Grande Torino: di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.IPOTESI CONCRETA – Torino-Inter potrebbe vedere la presenza di Josep Martinez dal primo minuto. Il portiere spagnolo, che ha sempre ben figurato quando chiamato a sostituire l’eccellente Yann Sommer, scalpita per il rientro dall’inizio dopo l’ultima presenza di Coppa Italia contro il Milan. 🔗Leggi su inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

VOLATA SCUDETTO, DOMENICA DECISIVA?; Next Gen Inter: così Curatolo e Di Pentima hanno conquistato Inzaghi; Josep Martinez e gli altri, Inzaghi attinge a 2 Primavera; Aidoo Inter, Inzaghi lo convoca contro lo Young Boys: chi è?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Torino-Inter, la mossa di Inzaghi fa discutere tutti: non era mai successo prima - Sta facendo molto discutere la probabile scelta di Simone Inzaghi in vista di Torino-Inter. Sarebbe la prima volta in assoluto. 🔗spaziointer.it

Inzaghi rivoluziona l'Inter contro il Torino: in quattro non convocati - Milano – Cinque giorni dopo il trionfo in semifinale di Champions League contro il Barcellona, l'Inter si presenterà domani alle 18 al cospetto del Torino, in trasferta, per provare a tenere vivo il s ... 🔗msn.com

Con il Torino in campo l’altra Inter, ma Inzaghi non molla il sogno scudetto - I nerazzurri sfidano domenica i granata con l’obiettivo di mettere pressione al Napoli. Diversi titolari a riposo ... 🔗repubblica.it