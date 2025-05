Tom Cruise evita la polemica sui dazi di Trump alla conferenza di Mission | Impossible 8

Durante la conferenza stampa a Seul per promuovere il nuovo capitolo di Mission: Impossible, Tom Cruise ha invitato i giornalisti a concentrarsi sul film, evitando polemiche legate ai dazi sulle produzioni estere. Durante una conferenza stampa tenutasi a Seul per promuovere Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise ha preferito mantenere l'attenzione sul film, evitando domande di natura politica. Insieme al regista Christopher McQuarrie e ad altri membri del cast, Cruise ha risposto ai quesiti dei giornalisti locali, ma ha gentilmente sviato un argomento potenzialmente controverso. Francis Ford Coppola risponde ai dazi di Trump: "Megalopolis è sold out ovunque" Cosa ha detto Tom Cruise Un giornalista ha chiesto se il nuovo capitolo del franchise, girato in diverse location internazionali tra cui Regno Unito, Norvegia e Sudafrica, potrebbe essere colpito dalle tariffe . 🔗Movieplayer.it

