Thunderbolts* | Spot e poster col nuovo titolo del film

Quale significato porta con sé l’asterisco piazzato nel titolo del nuovofilm Marvel Studios Thunderbolts*?Beh, prima di leggere questo articolo ci sentiamo di sconsigliare la lettura a tutti coloro che non hanno ancora visto Thunderbolts* al cinema. La spiegazione stessa dell’asterisco nel titolo è un grosso spoiler per i non avvezzi ai fumetti Marvel Comics.Fatta questa dovuta premessa passiamo alla spiegazione.Sin dalla presentazione della campagna promozionale, di fatto, Kevin Feige ed i Marvel Studios hanno cercato di tenere al segreto il significato di quell’asterisco sul titolo, ma era evidente che questa “furbata promozionale” serviva a nascondere qualcosa di realmente grosso per il Marvel Cinematic Universe, ossia il vero titolo del film “The New Avengers“, e con esso l’espansione di un nuovo filone narrativo molto amato dai fan dei fumetti Marvel Comics. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Thunderbolts* | Spot e poster col nuovo titolo del film

Potrebbe interessarti su Zazoom: Salmo canta Emanuela Orlandi: la reazione commossa del fratello Pietro al brano Il figlio del padre dal nuovo album Ranch - Il nuovo album di Salmo, "Ranch", uscito venerdì 9 maggio 2025, contiene una traccia destinata a far discutere e riflettere: "Il figlio del padre". Il brano affronta, con la consueta crudezza lirica del rapper, il tema della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana sparita nel nulla a Roma il 22 giugno 1983 all'età di 15 anni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thunderbolts* | Nuovo spot che mostra la minaccia Void - L’MCU sta per conoscere Sentry, ma soprattutto la sua controparte cattiva “Void”, ed il nuovo spot di Thunderbolts* ne offre un nuovo assaggio.Manca sempre meno all’uscita in sala di quello che per molti viene considerato una sorta di Avengers, ma movie senza Avengers, ed è per questo che in casa Marvel si continua senza sosta a spingere forte e veloce la potente macchina promozionale. Nel nuovo spot di Thunderbolts*, infatti, il focus è nuovamente incentrato su Sentry/Void, i cui immensi poteri potrebbero davvero spostare gli equilibri in vista dell’arrivo nel Marvel Cinemtic Universe ... 🔗Leggi su universalmovies.it

Thunderbolts* | Lo spot della critica dal nuovo film Marvel - Un nuovo spot di Thunderbolts*, il film Marvel Studios di prossima uscita, è disponibile da oggi.Manca sempre meno all’uscita nelle sale del film che si presenta come una ventata di cambiamento in un MCU sempre più in difficoltà, tra qualità e numeri al box office. A tal proposito i Marvel Studios stanno proseguendo sulla loro strada con nuovi contenuti promozionali ogni giorni. Nel nuovo spot diffuso, di fatto, il focus sono alcune delle parole più lusinghiere espresse dalla critica nordamericana. 🔗Leggi su universalmovies.it

Thunderbolts: svelati i character poster del nuovo film Marvel in arrivo - I Marvel Studios svelano i character poster di Thunderbolts, mettendo in risalto i sei antieroi protagonisti del prossimo blockbuster. Mentre cresce l'attesa per l'uscita di Thunderbolts, i Marvel Studios hanno rilasciato sei character poster dedicati ai principali protagonisti del film: Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell). 🔗Leggi su movieplayer.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Trailer 2 Macross Frontier Movie Sayonara no Tsubasa Video Trailer 2 Macross Frontier Movie Sayonara no Tsubasa

Se ne parla anche su altri siti

Thunderbolts* | Spot e poster col nuovo titolo del film; Thunderbolts*, il nuovo spot lo applaude: Il miglior film MCU da Avengers: Endgame; Thunderbolts*: Il Nuovo Spot TV Vede Bucky Impegnato A Formare una nuova Squadra en un mondo senza vendicatori; Thunderbolts: il nuovo spot potrebbe aver svelato la presenza di un'altra eroina Marvel. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thunderbolts* | Spot e poster col nuovo titolo del film - Quale significato porta con sé l’asterisco piazzato nel titolo del nuovo film Marvel Studios Thunderbolts*? 🔗universalmovies.it

I New Avengers rimpiazzano gli Avengers originali nel nuovo poster ispirato a Endgame - Guardate il nuovo suggestivo poster di Thunderbolts per i New Avengers, ispirato ad una famosa locandina di Avengers: Endgame. 🔗cinema.everyeye.it

La Marvel presenta il nuovo poster di Thunderbolts, ora intitolato New Avengers - La Marvel svela un nuovo poster per "New Avengers" (ex "Thunderbolts"), realizzato dall'artista Eileen Steinbach, omaggiando il celebre poster di "Avengers: Endgame" e creando attesa per il film. 🔗ecodelcinema.com