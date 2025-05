Thomas Taylor incanta il Comicon di Napoli | la magia misteriosa della serie Malamander arriva da Always Wands

Tra gli ospiti più affascinanti dell’edizione 2025 del Comicon di Napoli, un posto speciale è stato riservato a ThomasTaylor, autore britannico amatissimo dai lettori young adult e non solo, presente grazie a una collaborazione con AlwaysWands, lo shop specializzato in articoli dedicati al mondo di Harry Potter.Taylor ha conquistato il pubblico con la sua serie “Malamander” che ci conduce nella nebbiosa cittadina costiera di Eerie-on-Sea, dove il giovane Herbert Lemon, custode degli oggetti smarriti, e la misteriosa Violet Parma si trovano coinvolti in un’avventura tra creature leggendarie, antichi segreti e atmosfere gotiche. La serie, pubblicata in Italia da Rizzoli, ha conquistato lettori di tutte le età grazie a una scrittura evocativa e a un mondo ricco di immaginazione e mistero. 🔗Nerdpool.it © Nerdpool.it - Thomas Taylor incanta il Comicon di Napoli: la magia misteriosa della serie “Malamander” arriva da Always Wands

