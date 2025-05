The Legend of Ochi il sorprendente e poetico ritorno del fantasy con un occhio a E T e Goonies

Un fantasy sbalorditivo ci voleva davvero. The Legend of Ochi, opera prima di Isaiah Saxon, è un tuffo sognante e inquieto in un cinema d’avventura anni ottanta che pareva sparito dai radar hollywoodiani. Nel mondo re-immaginato di un tumefatto, grigio, grufolante est Europa montano chiamato Carphatia, l’adolescente Yuri (Helena Zengel), impermeabile giallo e bruchi come migliori amici, è spinta dal padre Maxim (Willem Dafoe) a cacciare assieme ad altri ragazzini con fucili e pugnali gli Ochi, scimmiette dai denti aguzzi, viso azzurrino e audaci vocalizzazioni.La rapida introduzione è illustrativa di una mini apocalisse modello The Village (coprifuoco, miseria tra case e strade, bosco oscuro dove risiede il buio e il pericolo animale) e di una serrata caccia notturna tra alberi a fuoco, Ochi che scappano saltando disperati e furenti di ramo in ramo, luna in profondità, pallottole ovunque e una sadica cattiveria di uccidere. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - The Legend of Ochi, il sorprendente e poetico ritorno del fantasy con un occhio a E.T. e Goonies

Su questo argomento da altre fonti

Isaiah Saxon definisce al meglio il concetto di cinema artigianale (nell'epoca del green screen) puntando alla più semplice e più immediata delle emozioni. In sala dall'8 maggio. The Legend of Ochi di Isaiah Saxon - al debutto - ha la grande capacità di instaurare immediatamente un dialogo con il pubblico. Una prerogativa affatto banale, e decisiva nell'organizzazione poetica portata avanti dal regista (che proviene dal videoclip, e si vede). 🔗movieplayer.it

Per immaginare The Legend of Ochi partite dall’idea dei grandi classici dell’avventura fantasy anni Ottanta. Pensate allora a La storia infinita o Dark Crystal, mondi dominati da effetti prostetici e popolati da pupazzi animati. Dentro il film scritto e diretto da Isaiah Saxon, al debutto al... 🔗today.it

Il film d'avventura The Legend of Ochi di Isaiah Saxon, al cinema dall'8 maggio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, racconta l'amicizia tra una ragazzina e una creatura speciale, in una rilettura fantastica del vero rapporto tra essere umano e animali. Nel cast Helena Zengel, Willem Dafoe, Finn Wolfhard ed Emily Watson. 🔗comingsoon.it

\

Video \ Video \

Su questo argomento da altre fonti

The Legend of Ochi, il fantasy che volevamo; The Legend of Ochi è una fiaba animalista in animatronica con un Willem Dafoe villain da strapazzo; The Legend of Ochi: incontro con Isaiah Saxon e Helena Zengel; The Legend of Ochi, Dobbiamo rispettare l'intelligenza della natura, la nostra video intervista con regista e protagonista. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Intervista a Isaiah Saxon e Helena Zengel per The Legend of Ochi - Intervista a Isaiah Saxon e Helena Zengel per The Legend of Ochi. Il film arriva in sala dall'8 maggio al cinema. 🔗tvserial.it

The Legend of Ochi, "Dobbiamo rispettare l'intelligenza della natura", la nostra video intervista con regista e protagonista - In questa video intervista abbiamo chiacchierato con Isaiah Saxon e Helena Zengel, rispettivamente regista e protagonista della visionaria fiaba fantasy The Legend of Ochi. Un film fantastico indipend ... 🔗msn.com

The Legend of Ochi: il cinema che sognavamo da bambini è tornato - Isaiah Saxon firma un esordio visivamente sorprendente, dove l'immaginazione torna a farsi materia viva.Un racconto sospeso tra fiaba nordica e malinconia infantile, che rifiuta le regole del fantasy ... 🔗vanityfair.it